Смятаният за следващ национален селекционер на България Любослав Пенев все още е сред "Топ 5" най-велики изпълнителни на дузпи в историята на футбола. 

Това показа статистика на transfermarkt.

В подреждането попадат играчи, изпълнили минимум 50 наказателни удара в кариерата си. Взимат се предвид статистиката им в клубове от "Топ 10" на първенствата (във всички турнири), както и мачовете на национално ниво.

Пенев е на пето място с 54 изпълнени дузпи и коефициент на успеваемост 93%. "Ел голеадор" има едва 4 изпуснати 11-метрови наказателни удара в своята славна кариера. 

Пред него са само легендите Роналд Куман (124, 94%), Уго Санчес (78, 94%), Диего Марадона (58, 93%) и Жан-Пиер Папен (58, 93%).

След Пенев са футболни магьосници като Марко ван Бастен, Роберт Левандовски, Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Алън Шиърър и други. 

Пропуските на Любослав Пенев от дузпа са: 

- ЦСКА срещу Рух Хожов (КЕШ, 27-и септември 1989, 5:1)

- Валенсия срещу Кадис (Ла Лига, 13-и октомври 1990, 2:1)

- България срещу Финландия (световна квалификация, 14-и май 1992, 3:0)

- Валенсия срещу Логронес (Ла Лига, 13-и декември 1992, 2:1)