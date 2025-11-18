Брутален малшанс лиши юношите от възможност за ЕВРО 2026
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Въпреки успеха малките лъвове не успяха да се класират за последната фаза преди форума, оставайки на трето място в своя поток за сметка на Франция и Унгария, които финишират на първите две места и продължават напред.
Интересното е, че България и Унгария финишираха с еднакви показатели и точки (по 4), но при жълтите картони се оказа, че маджарите имат 2 по-малко, което бе решаващо.
Головете днес паднаха през втората част. Точни бяха Стивън Стоянчов (50'), Филип Гигов (81') и Симеон Цанев (94').
