Българският национален отбор по футбол до 19 години разби с 3:0 Фарьорски острови в последен двубой от предквалификациите за ЕВРО 2026.Въпреки успеха малките лъвове не успяха да се класират за последната фаза преди форума, оставайки на трето място в своя поток за сметка на Франция и Унгария, които финишират на първите две места и продължават напред.Интересното е, че България и Унгария финишираха с еднакви показатели и точки (по 4), но при жълтите картони се оказа, че маджарите имат 2 по-малко, което бе решаващо.Головете днес паднаха през втората част. Точни бяха(50'),(81') и(94').