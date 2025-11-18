Сподели Сподели
Женският национален отбор по баскетбол на България продължава успешния си ход в евроквалификациите. Пред своите фенове в “Арена Ботевград" тимът на Таня Гатева надви Черна гора с 66:62 точки в двубой от група "Е" на пресявките за следващия шампионат на Стария континент. Нашите момичета са с баланс от 3-0 и остават еднолично начело в класирането на своята група.

Гергана Иванова приключи с 15 точки за България. Кайла Хилсман добави 13 точки, 7 борби и 5 асистенции. Радостина Димитрова се разписа с 11 точки и 7 борби. Борислава Христова се отчете с 10.

За Черна гора Мария Лекович вкара 15 точки.

Следващият игрови прозорец от евроквалификациите за жени ще бъде през март 2026 г. Тогава селекцията на Таня Гатева ще има домакинства на Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март, както и гостуване на Черна гора на 17 март.