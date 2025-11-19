каза много неща след снощната победа на националния ни отбор срещу Грузия, но съществените и наистина важни останаха пренебрегнати и не бяха публикувани от медиите поради незнайни причини. Полузащитникът разкри, че школите ни са ударили дъното и самият той даде личен пример в Славия. Състезателят на Оксфорд уточни, че изобщо не се обръща внимание на хранене и физическа подготовка, а поради корупцията футболът ни е на това ниво."В българските школи ние от 12-13-годишни не правим нищо и после резултатът е това на терена, което виждате. Ние имаме талант, можем да играем футбол. Обаче например аз, когато бях в Славия, а това е една от най-добрите школи… аз от 13 до 16 г. съм имал десетки тренировки, в които играя джитбол с моя треньор, защото съм единственото дете, което тренира сутрин и ходи следобед на училище.Никой не ни е обърнал внимание за хранене, за физическа подготовка, всичко трябва да си го правиш сам. В другите държави никой не е много по-голям професионалист от нас, а просто се грижат много по-добре за тях. Защото, моето поколение, по-горното, тези, които идват след нас, това са загубени поколения.Защото ние бяхме много големи таланти, но заради неправилна работа, заради корупция футболът ни е на това ниво. И не сме ние най-виновните, защото на нас никой не ни дава платформата, на която да стъпим, да се развиваме и да покажем качествата си, а сме захвърлени да се оправяме сами", бяха думите на Кръстев, който игра още в Славия, Левски, белгийския Ломел, френския Троа и американския Лос Анджелис.България завърши световните квалификации на последното място в групата си само с 3 точки.