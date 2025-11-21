Никола Цолов зае втора позиция в подреждането по водачество на обиколки във Формула 3 за изминалия сезон 2025.
18-годишният талант, който вече е част от Формула 2 и дори ще кара две състезания още през настоящата кампания, финишира с 62 обиколки, в които е бил лидер в дадено състезание.
Пред него е само шампионът от Формула 3 Рафаел Камара. Бразилецът е с цели 92 обиколки.
В "Топ 3" влиза и бившият съотборник на Цолов в Кампос Рейсинг Тасанапол Интрапувашак. Тайландецът е с 39 водачески обиколки.
Интересното е, че и тримата в крайното подреждане в тази класация са вече във Формула 2.
Цолов ще кара за Кампус Рейсинг от новия сезон. Интрапувашак сменя отбора и ще е част от френския Арт Гран При, а Камара ще е основен пилот в Инвикта Рейсинг.
Никола Цолов сред лидерите във Формула 3 по още един показател
Карлос Насар обяви най-голямата сума, която са му предлагали, за да се състезава под чужд флаг
16.11
16.11
