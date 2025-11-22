Карлос Насар коментира бъдещето си във вдигането на тежести.
"Доволен съм, но все още не сме разговаряли с него. Предстои да видим дали това ще се осъществи", заяви Насар пред колегите от "Блиц" относно коментара на президента на Федерацията Стефан Ботев, че от БФ Вдигане на тежести са готови да изпълнят всички финансови претенции на звездата ни в щангите.
"Дори и да не изпълни всички мои искания, аз правя всичко възможно да остана тук (в България). Искам Федерацията да не ми пречи, а да ми помага, както го прави Министерство на спорта и смятам, че има начин да стигнем до споразумение. Моето желание е да остана", категоричен бе Насар.
Карлос Насар с коментар за решението на Стефан Ботев и Федерацията по щанги
Карлос Насар обяви най-голямата сума, която са му предлагали, за да се състезава под чужд флаг
Мениджърът на Карлос Насар: В България не може да се разберем за договор за 3800 лева, а в чужбина му дават 120 000 долара на месец
Карлос Насар пред "Фокус": Предните президенти бяха в преговори да ме дадат на Бахрейн без аз да знам
