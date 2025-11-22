Сподели Сподели
Резултати от срещи от 17-и кръг на Втора лига, играни днес: 

Беласица - Янтра (Габрово) 0:2

Дунав (Русе) - Миньор (Перник) 2:0 

Хебър - Спортист (Своге) 0:3 

Черноморец 1919 - Севлиево 1:0 