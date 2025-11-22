В зала "Дунав“ започна ежегодният международен турнир по свободна борба за кадети "Русенски легенди“ – събитие, което традиционно утвърждава Русе като един от центровете на борбата в България. Турнирът се организира от Българската федерация по борба, спортен клуб по борба "Юнак-Локомотив“, Асет Банк и Асет Иншурънс, със съдействието и подкрепата на Община Русе.Зам.-кметът на община Русе Борислав Рачев откри надпреварата, като приветства състезатели, треньори и гости: "За нас е чест Русе да бъде дом на турнир, който не само пази живи традициите на българската борба, но и дава сцена за изява на новото поколение спортисти. Вярвам, че духът на съперничество и уважение, който носи този спорт, изгражда не само шампиони, но и силни личности. Пожелавам на всички честна борба, здраве и много успехи".По време на церемонията зам.-кметът Никола Лазаров поздрави и връчи поздравителни адреси от името на кмета на община Русе на Валентин Ангелов и Рахмат Сукра по повод техните 60-годишнини и приноса им към развитието на спорта.В турнира се включиха отбор А и Б на България, както и състезатели от Румъния и Молдова, съобщи общината в крайдунавския град. Това придаде силно международно присъствие и високо ниво на конкуренцията.Организаторите на турнира учредиха и специална награда на името на Стефан Николов – дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по борба, оставил значима следа в развитието на този спорт. Отличието беше връчено за изключителни заслуги и принос към борбата.Турнирът "Русенски легенди“ се провежда в чест на известните русенски борци Иван Иванов – първият русенец световен шампион от първенството в Мар дел Плата през 1969 г., Огнян Николов – вицеолимпийски шампион от Мюнхен и носител на европейски титли, Валентин Йорданов – олимпийски и 7 – кратен световен и европейски шампион, Валентин Гецов - сребърен медалист от летните олимпийски игри в Барселона през 1992 г., Рахмат Сукра – бронзов медалист от олимпийските игри в Сеул и световен шампион, както и Валентин Савов – вицееврпейски и бронзов медалист от европейски първенства. Всички те са носител на Златния пояс на Дан Колов.