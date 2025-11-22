Започна международен турнир, утвърждаващ Русе като един от центровете по борба в България
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Зам.-кметът на община Русе Борислав Рачев откри надпреварата, като приветства състезатели, треньори и гости: "За нас е чест Русе да бъде дом на турнир, който не само пази живи традициите на българската борба, но и дава сцена за изява на новото поколение спортисти. Вярвам, че духът на съперничество и уважение, който носи този спорт, изгражда не само шампиони, но и силни личности. Пожелавам на всички честна борба, здраве и много успехи".
По време на церемонията зам.-кметът Никола Лазаров поздрави и връчи поздравителни адреси от името на кмета на община Русе на Валентин Ангелов и Рахмат Сукра по повод техните 60-годишнини и приноса им към развитието на спорта.
В турнира се включиха отбор А и Б на България, както и състезатели от Румъния и Молдова, съобщи общината в крайдунавския град. Това придаде силно международно присъствие и високо ниво на конкуренцията.
Организаторите на турнира учредиха и специална награда на името на Стефан Николов – дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по борба, оставил значима следа в развитието на този спорт. Отличието беше връчено за изключителни заслуги и принос към борбата.
Турнирът "Русенски легенди“ се провежда в чест на известните русенски борци Иван Иванов – първият русенец световен шампион от първенството в Мар дел Плата през 1969 г., Огнян Николов – вицеолимпийски шампион от Мюнхен и носител на европейски титли, Валентин Йорданов – олимпийски и 7 – кратен световен и европейски шампион, Валентин Гецов - сребърен медалист от летните олимпийски игри в Барселона през 1992 г., Рахмат Сукра – бронзов медалист от олимпийските игри в Сеул и световен шампион, както и Валентин Савов – вицееврпейски и бронзов медалист от европейски първенства. Всички те са носител на Златния пояс на Дан Колов.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.