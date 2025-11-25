Доц., национален координатор на програмата по баскетбол и европейски спортен съветник по баскетбол на Спешъл Олимпикс, присъства на пресконференция в "Пресклуб-България", на която Спешъл Олимпикс България, Българска федерация по баскетбол и Национална Баскетболна Лига обявиха планираните съвместни събития и инициативи за Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс.Общата цел e да се разшири достъпа до спорт за хората с интелектуални затруднения в България и да се промени живота им чрез баскетбола.В периода 25 ноември – 3 декември 2025 г., над 25 000 играчи от 35 програми на територията на Европа и Евразия ще вземат участие в повече от 250 събития, организирани и проведени в партньорство с националните федерации и местни баскетболни клубове.Баскетболната седмица е партньорство на ФИБА Европа и Спешъл Олимпикс Европа от 2004 г. От тогава броят на баскетболистите в Спешъл Олимпикс нарастна от 13 000 до близо 60 000 играча в Европа.Фокусът тази година е върху училищния приобщаващ баскетбол – в отборите играят заедно ученици със и без специални образователни потребности."Да, разбира се, че наблюдавам изключително положителен ефект. Ако не го виждах това развитие, аз нямаше да се занимавам с това нещо, тъй като аз считам, че всеки един проект трябва да бъде устойчив и трябва да има модел за развитие. Ние, към днешна дата, успяваме да бъдем устойчиви, да въвеждаме правилния модел за развитие, и бих казала, че всички, които се докоснат един път до обединените спортове, не само баскетбола, защото има различни модели на обединени спортове, те просто са завладяни от тях. Като пример мога да дам нашите студенти - всички студенти от Националната спортна академия са доброволци, разбира се, първия път винаги има тласък от моя страна, аз ги притискам да се включат, но влезнат ли един път в залата, те не искат да напуснат. Имам студенти, които са завършили и в момента работят като учители и треньори и всеки един от тях се връща в понеделник и в сряда, за да участва в нашите тренировки, които за тях са събития. Самите деца, които се включват, те се променят. Ние имаме едно дете със СОП, Никола Тагарев, той при нас проговори. За шест месеца той проговори, което беше един голям успех и майката дойде да ми благодари. Това не се беше случвало в семейна, нито в училищна среда, но при нас ефектът, който оказват тренировките, е че те вече имат социална среда в нашия отбор и в обединените спортове. Именно затова е моето желание за възможността за влизане в училищната система на този тип спортове, защото това е правилният подход", заяви тя в отговор на въпрос на "Фокус" дали наблюдава нормализиране и намаляване на стигмата, както и популяризиране, не само на спорта, но и на инициативата, с която се занимава от години, измежду не само атлетите и децата, но и хората като цяло през времето.