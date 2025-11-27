Лудогорец иска да надигне глава и в Европа
Двубоят е от 19:45 ч. на "Хювефарма Арена" в Разград.
Тимът от Разград постигна първа победа от два месеца с 2:0 като гост на Септември в родната Първа лига през изминалия уикенд. Това бе и първия мач начело на отбора на новия треньор Пер-Матиас Хьогмо.
В Лига Европа Лудогорец е на 30-ата позиция с 3 точки с три загуби и една победа - срещу Малмьо с 2:1 като гост.
Селта са 4-и с актив от 9 точки - три победи и една загуба, дошла срещу Щутгарт преди два месеца.
Това ще бъде първа среща между двата тима в европейски клубни турнири.
За Лудогорец участие няма да вземат Едвин Куртулуш и Георги Терзиев. Контузени играчи от испанския тим са Франсиско Белтран и Джоузеф Айдо.
Бетинг операторът PalmsBet.com определя коефициент 5.00 за победа на разградчани, 3.66 за равенство и 1.73 за победа на гостите от Испания.
BETHUB.bg предлага сходни ставки - 5.25 за победа на Лудогорец, 3.70 за равенство и 1.73 за победа на Селта.
