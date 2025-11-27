Димо Тониев открива основната карта на MAX FIGHT 63
19-годишният Димо Тониев, възпитаник на школата на ЦСКА и дългогодишен ученик на Мишо Таков и Александър Александров, продължава уверено своя преход към професионалния бокс. В подготовката му активно участва и неговият по-голям брат – българската бойна звезда, участник в ONE Championship и шампион по муай тай - Антон Петров.
Тониев е многократен шампион на България във всички възрастови групи и медалист от международни състезания. Направи професионалния си дебют на 31 май по време на събитието MAX FIGHT 61, когато победи Стефан Иванов с единодушно съдийско решение. Димо залага на агресивен стил, издръжливост и мисъл на ринга.
Негов опонент в София ще бъде 30-годишният Алексей Ковальов от Молдова – състезател, който вече има няколко професионални мача зад гърба си. Той дебютира преди година, а последният му двубой бе през октомври в Испания.
Сблъсъкът между младия талант и опитния молдовец обещава динамика, амбиция и заряд – идеален старт за голямата бойна вечер на ELITBET MAX FIGHT 63.
Билети за ELITBET MAX FIGHT 63 могат да бъдат закупени онлайн от платформата Eventim или от партньорските каси в страната. Бойната гала вечер може да гледате и в каналите на bTV Media Group – пряко по bTV Action и онлайн платформата VOYO.BG.
Професионалната бойна гала вечер MAX FIGHT 63 се организира с подкрепата на Born Winner, MONTAX, Proper Whiskey, Pulse Fitness & Spa, Cvetita Herbal, Vidas и генералният партньор ELITBET.
