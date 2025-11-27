Никола Цолов бе уловен от фотографите на Формула 2 по време на тренировка на пистата "Лусаил" в Катар преди дебюта му във веригата.
"Българският лъв, Никола Цолов, се запознава с новия си офис преди дебюта си този уикенд", написаха от Ф2 в социалните мрежи, добавяйки две снимки на 18-годишния българин.
Цолов ще вземе участие в последните два уикенда през сезон 2025 във Формула 2, карайки на мястото на Пепе Марти в тима на "Кампос Рейсинг", а от догодина ще стартира за първи път в цяла кампания във Ф2.
Той ще участва този уикенд в Катар и следващия (5-7 декември) в Абу Даби.
Припомняме, че Никола Цолов стана вицешампион този сезон във Формула 3.
Никола Цолов загрява за първия си уикенд във Формула 2
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: FIA Formula 2
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още от категорията
/
Българският спортен тотализатор с престижно отличие за Отговорна игра от Case Study Challenge 2025
16:57
Марио Иванов: Чашата преля! Ще се кандидатирам за председател на Конфедерацията по кикбокс и муай тай
09:24
Таня Гатева пред "Фокус": Най-голямата победа за мен е, ако всички отидем в залата и подкрепим България
25.11
Биляна Дудова след историческото постижение в борбата: Трудът, желанието и дисциплината са в основата
24.11
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.