Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Българската изгряваща звезда в автомобилния спорт Никола Цолов бе уловен от фотографите на Формула 2 по време на тренировка на пистата "Лусаил" в Катар преди дебюта му във веригата. 

"Българският лъв, Никола Цолов, се запознава с новия си офис преди дебюта си този уикенд", написаха от Ф2 в социалните мрежи, добавяйки две снимки на 18-годишния българин. 

Цолов ще вземе участие в последните два уикенда през сезон 2025 във Формула 2, карайки на мястото на Пепе Марти в тима на "Кампос Рейсинг", а от догодина ще стартира за първи път в цяла кампания във Ф2. 

Той ще участва този уикенд в Катар и следващия (5-7 декември) в Абу Даби. 

Припомняме, че Никола Цолов стана вицешампион този сезон във Формула 3.