Големият талант на България в автомобилния спортзаписа страхотен първи уикенд във Формула 2.18-годишният пилот, който от следващата година ще се състезава във Ф2, зае мястото нав тима на "Кампос Рейсинг" за последните два състезателни уикенда през отминаващия сезон.През настоящия уикенд в Катар Цолов записа 10-о място в спринта, а днес, в основното състезание, се нареди 7-и, с което спечели първи точки в актива си - 6.С тях "Българския лъв" влезе директно на 18-а позиция във временното класиране след 13 от общо 14 състезателни уикенда.Така Цолов изпревари по точки пилоти като, които караха цял сезон във Формула 2. Българинът дори е пред състезатели, включили се в последните няколко надпревари като самия него. Това саПобедител и предсрочен шампион във Формула 2 стана. Италианецът, който спечели преди това и Формула 3, има в актива си 211 точки и няма как да бъде изместен от втория и третия, които са с по 170 пункта.Последният състезателен уикенд е следващата седмица в Абу Даби, където е и краят на сезона във Формула 1. Там Цолов може още да подобри класирането си като точки, въпреки че и на пистата "Яс Марина" ще бъде дебют за него, както беше този уикенд на "Лусаил".