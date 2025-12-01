Славният бивш български футболистводи битка за живота си. Прочутият голмайстор, известен с прякора си "Ел Голеадор" е в Германия, където се бори с коварна болест, като състоянието му е тежко.Легендата на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и националния тим на България е любимец на няколко поколения българи, като e единственият в историята на футболния гранд ЦСКА, който е бил юноша, капитан, президент и старши треньор на "армейците". В помощ на Любо, поемайки разходите по лечението в чужбина, е бившият капитан на националния отбор. Веднъж вече Пенев пребори коварно заболяване - през 1994 година, заради което пропусна световното първенство в САЩ.В момента в тежко състояние е и още един член от поколението на САЩ 94' -. Бившият президент на БФС и легендарен вратар на националния отбор изкара инсулт и се намира в болница в София.Екипът на "Фокус" стиска палци за бързо и успешно оздравяване на г-н Пенев!