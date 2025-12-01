Валери Божинов излезе с прочувствен пост в социалните мрежи относно новината за тежкото състояние на легендата на българския футбол Любослав Пенев.
"Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб!", написа Божинов в профила си в Instagram, добавяйки снимка на Любо Пенев.
Припомняме, че "Ел Голеадор", който през тази година навърши 60 години, бе приет днес в болница в Германия, борейки се с онкологично заболяване.

Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
