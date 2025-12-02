"Бившият играч на Селта Любослав Пенев е приет в болница в тежко състояние поради рак. Изпращаме ти цялата сила и енергия на Селта и селтизма, Любо", написаха в официалния си Twitter профил "небесносините".
"Ел Голеадор" играе за Селта в периода 1998-1999 г. и отбелязва 14 гола в 32 мача за първенството.
O exxogador celeste Luboslav Penev, ingresado en estado grave debido a un cancro.
Enviámosche toda a forza e afouteza do Celta e do celtismo, Lubo! pic.twitter.com/S1DQo5d4Mr
