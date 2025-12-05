Дунав Русе продължава да мечтае за Първа лига. Тимът записа шести пореден успех във Втора лига, надигравайки Локомотив (Горна Оряховица) с 1:0 като гост в двубой от 19-и кръг на редовния сезон.Попадението за русенци отбелязас глава в последните секунди на срещата.От домакините бе изгонен помощник-треньорътв самия край на мача.Така воденият от легендата на Левскитим оглавява класирането с актив от 47 точки като има преднина от 6 пред втория Фратрия.Локомотив (Горна Оряховица) са 6-и с 24 пункта.