Русев се завърна на победния път в кеча в кървав двубой
Пловдивчанинът надви за трети пореден път тежкоатлета Отис в среща от събитието "WWE Main Event 688", провело се пред пълни трибуни в "Desert Diamond Arena" в Глендейл, Аризона, САЩ.
Срещата продължи точно 6 минути и 23 секунди, а Русев дори разкървави носа на опонента си по време на двубоя.
В крайна сметка нашенецът триумфира след любимата си хватка за предаване - "The Accolade".
Видео с целия двубой може да гледате в прикачения файл към статията между 32:05 и 40:41 минута.
