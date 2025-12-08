Новакът в елита Добруджа приема ЦСКА 1948 в двубой от 19-и кръг на Първа лига.Мачът на стадион "Дружба" в Добрич започва в 15:00 часа българско време.Домакините се намират на незавидната последна (16-а) позиция във временното класиране с актив от едва 11 точки.Тимът е в серия от 4 мача без успех за първенство.ЦСКА 1948 са на другия полюс. Столичани са втори с 36 пункта, а при успех днес ще намалят изоставането си от лидера Левски на 5 точки.В директните двубои Добруджа постигна победа в предходния дуел - 2:0 като домакин, а другите две срещи между тях, играни във Втора лига през сезон 2018/19, финишираха при нулеви равенства.