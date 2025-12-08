"Фокус" пита кой трябва да бъде спортист на годината на България?
Масовото мнението си хората дадоха за звездата ни във вдигането на тежести Карлос Насар, който през 2025-а стана отново световен и европейски шампион, както и световен рекордьор.
Имаше и такива за първия българин, победител в старт от Световна купа по ски-алпийски дисциплини - Алберт Попов, както и за звездата ни в тениса Григор Димитров.
Глас получи и талантът ни в моторните спортове Никола Цолов, който този сезон стана вицешампион във Формула 3, подписа с Формула 2 и се превърна в първият българин с подиум от Ф2.
Футболният национал Филип Кръстев също бе сред избраните от хората в анкетата ни.
Всички мения чуйте в прикачения файл.
Заб. В анкетата "Спортист на годината на България" могат да гласуват само спортни журналисти, а крайната дата за гласуване е 20-и декември 2025-а година.
