Годината е към своя край и е време за класации, подредби и награди. Във връзка с гласуването в анкетата до спортните журналисти - "Спортист на годината на България за 2025-а година" от "Фокус" попитахме столичани кой намират за най-заслужил да вземе приза. 

Масовото мнението си хората дадоха за звездата ни във вдигането на тежести Карлос Насар, който през 2025-а стана отново световен и европейски шампион, както и световен рекордьор. 

Имаше и такива за първия българин, победител в старт от Световна купа по ски-алпийски дисциплини - Алберт Попов, както и за звездата ни в тениса Григор Димитров

Глас получи и талантът ни в моторните спортове Никола Цолов, който този сезон стана вицешампион във Формула 3, подписа с Формула 2 и се превърна в първият българин с подиум от Ф2. 

Футболният национал Филип Кръстев също бе сред избраните от хората в анкетата ни. 

Всички мения чуйте в прикачения файл.

Заб. В анкетата "Спортист на годината на България" могат да гласуват само спортни журналисти, а крайната дата за гласуване е 20-и декември 2025-а година. 