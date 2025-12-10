Мегазрелище в Шампионска лига днес! Реал приема Манчестър Сити в битка за точки и запазване на треньора
Мачът започва в 22:00 часа българско време на стадион "Сантяго Бернабеу" испанската столица.
Домакините се намират на 6-а позиция във временното класиране с актив от 12 точки. Треньорът на "Белия балет" Шаби Алонсо обаче е в немилост поради лоши резултати и при нов такъв днес, то най-вероятно ще бъде уволнен.
Манчестър Сити са 12-и с 10 пункта. Те бяха в серия от 2 поредни победи, но в последния кръг загубиха изненадващо от Байер (Леверкузен) като домакини.
В директните двубои Реал са в серия от 2 поредни победи. Те елиминираха Сити на 1/16-инафиналите в турнира през миналия сезон след две победи (3:2 като гост и 3:1 като домакин).
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на "гражданите" е 2.28, докато този за домакините - 2.85. Равенството е оценено на 3.80.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Манчестър Сити е оценен на 2.32, докато евентуален триумф на Реал е със ставка 3.00. Равенството е оценено на 4.00.
