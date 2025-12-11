Волейболната легендане остана безучастен към случващото се в България.Един от най-изявените ни спортисти сподели видео от антиправителствения протест снощи, на който присъства в "триъгълника на властта" в София."Вчера нямаше черни овце сред нас, а много бели, зелени, червени български лъвовеА с колко млади хора скачахме заедно - сега му е времето за лъвски скокове, че после и да искаш- от опит знам- НЕ СТАВА!", заяви Николов в профила си във Facebook, добавяйки видео от снощи, на която приглася на групата на сцената, която изпя вечния български хит "Черната овца" на Ахат.