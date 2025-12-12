Кубрат Пулев ще защитава регулярната си титла на Световната боксова асоциация в тежка категория срещу руснака Мурат Гасиев тази вечер. Битката е с максимална продължителност 12 рунда и ще се проведе в Дубай, като се очаква да започне около 22:00 часа българско време.
44-годишният българин се би за последно миналия декември, когато победи Махмуд Чар в София чрез единодушно съдийско решение. 32-годишният руснак пък надви американеца Джеремая Милтън през август в Маями чрез технически нокаут. Вчера се проведе официалният кантар преди двубоя, като Пулев закова кантара на 115 килограма, а противникът му бе по-лек с 10 килограма. Кубрат е по-висок с около 5 сантиметра, а предимството му в разтега е 10 см, като и двамата боксьори са с нормален гард.
Кубрат Пулев отново на ринга тази вечер
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© x.com/Superboxeo1
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Биляна Дудова след историческото постижение в борбата: Трудът, желанието и дисциплината са в основата
24.11
От Star Team с апел за спасяването на провеждането на Световното по кик-бокс за кадети в България
31.10
Още от категорията
/
Никола Цолов: Поздравления, братко! Радвам се, че ще споделя като твой съотборник последното ти състезание във Формула 2
02.12
Карлос Насар: Подкрепям Асен Златев да поеме щангите! Не смятам, че Стефан Ботев ще се кандидатира отново
01.12
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.