Добруджа и Ботев Враца дават изгледи за най-равностоен 1/8-финал от Купата
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Домакините започнаха по право от 1/16-финалите, където отстраниха с атрактивното 7:2 Бдин във Видин на 28 октомври. В първенството положението е далеч отвъд положителното. Отборът е последен с 12 точки и няма победа от началото на ноември. Преди няколко дни словенският полузащитник - Алмин Куртович се раздели с клуба по взаимно съгласие.
Врачани също бяха убедителни в предишната фаза за Купата след 4:1 над Загорец като гост на 29 октомври. Колкото до Първа лига, там съставът е далеч по-стабилен от днешния си съперник - 9-и, имащ 25 точки. Ботев затвори есенния полусезон с 0:0 срещу Монтана у дома на 9 декември.
На 24 август в 6-ия кръг от първенството Ботев победи с 2:0 в Добрич.
Palmsbet.com дава 3.00 шанс за домакините, 2.57 срещу името на гостите, а ремито е възможно при 2.80. Bethub.bg оценява единицата на 2.85, равенството е 2.78, а двойката - 2.69.
