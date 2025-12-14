Преди двубоя за Купата на България Добруджа – Ботев Враца днес, заедно със спонсора BETHUB, ФК Добруджа ще раздаде 150 фен тениски за най-верните привърженици, които си закупят билет от касите на стадиона."Турнирът за Купата идва в Добрич, а "Дружба“ пак ще бъде жълто-зелена! Провери гърба на билета – там ще разбереш дали си сред щастливците. Чакаме те на стадиона, за да подкрепим отбора да продължи напред!" написаха от тима от Добрич на Фейсбук страницата си.