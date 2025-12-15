Сподели Сподели
Българска федерация по вдигане на тежести има нов президент и това е олимпийският шампион от Москва 1980 година Асен Златев!

Това стана ясно след извънредното общо събрание на централата, провело се днес! 

За Златев гласуваха 20 клуба, 11 бяха против и имаше 2-а въздържали се.

Златев има личната подкрепа на олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар. Именното той бе част от подготовката на мегазвездата ни за последния Мондиал в този спорт. 

Асен Златев призова Стефан Ботев да не се обжалват решенията в съда, който и да спечели.

“Ще разчитам на договорените от сегашното ръководство на БФВТ средства. Надявам се Делян Пеевски да продължи да помага на българските щанги", заяви Асен Златев.

Мариета Христова ще е главен секретар на БФВТ. Асен Златев поиска досегашния Управителен съвет да се запази - Михайлов, Милашки, Мустафа, Христов, Ценков, Ванев.