Олимпийският шампион от Москва 80' в щангите Асен Златев, който бе избран за нов президент на Българска федерация по вдигане на тежести чрез гласуване на Общо събрание на БФВТ, провело се в понеделник, заяви пред ФОКУС, че ще чака становище на съда и дотогава той и екипът му ще запазят мълчание относно подадените искови молби от страна на клубовете "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА. 

Пирпомняме, че по-рано днес стана ясно, че на 16-и декември в Софийски градски съд са постъпили три жалби и процедуратата по вписването в Търговския регистър на новия президент и на Управителния съвет е спряно. Исковете са от "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА. Главен треньор и представляващ сливенския клуб е Пламен Братойчев, на "Аполон" водещата фигура е треньорът Евгени Танев, а на ЦСКА - Янко Георгиев, който при Стефан Ботев бе назначен за главен треньор на националните отбори. И тримата на събранието бяха сред поддръжниците на досегашния президент на БФВТ.

От щаба на звездата на България във вдигането на тежести Карлос Насар заявиха за ФОКУС, че се въздържат от коментар по случилото се за момента. 

Припомняме, че олимпийският и трикратен световен шампион подкрепи Асен Златев в битката му за президент на Българска федерация по вдигане на тежести.