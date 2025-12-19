Сподели Сподели
Берое посреща Лудогорец в Стара Загора в последния мач за календарната година от родната Първа лига.

Това е отложена среща от 6-ия кръг на първенството и ще се играе днес от 17:30 ч.

Съдия на двубоя ще е Мариян Гребенчарски.

Берое са на 13-ата позиция в класирането с 16 точки и са в изключително неприятна серия без победа от близо три месеца, която коства работата на треньора им.

Лудогорец са 3-и с 34 пункта и при евентуална победа днес ще изместят ЦСКА 1948 от второто място и да намалят точковата разлика с лидера Левски.

