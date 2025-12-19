, пети в скока на дължина на Световното първенство за мъже и жени по лека атлетика в Токио, пред "Фокус".- Благодарен съм, че трудът се оценява, независимо от вида награди. Тук вече са хубавите моменти накрая на годината – получаваш награди за заслужения труд, за заслужените успехи. Смятам, че това е най-хубавото, най-лесното от всичко. Но за да стигнеш до тези награди, за да стигнеш до тази оценка, трябва наистина много труд.- Е, разбира се, винаги може повече. Повече – откъм резултат смятам, че можех да стигна доста повече. Петото място иначе си е достатъчно задоволително за мен, защото по принцип резултата, който мислех, че мога да постигна, смятах, че той ще ме доведе до това пето място, но уви – беше малко… не бих казал по-слаб, а по-скоро по-различен финал от това, което аз си представях в главата. Но наистина смятам, че показах призово място на Световното. Единствено резултатът не ме удовлетворява.- Имам си някакви очаквания в главата. Не искам да коментирам за какъв резултат съм готов или бих бил готов, защото аз самият не знам, но на първо място смея да заявя, че ми е като цел да гоня националния рекорд за мъже и жени, както на открито, така и в зала.- Догодина има световно в зала, има европейско на открито. Ако не се лъжа, мисля, че е само това. Гледам в момента много да не го мисля. Искам първо да видя зимата как ще тръгне – турнир, състезания, резултати, как се справям с обстановката, защото наистина година с година не си прилича. Колкото и да звучи лесно и да изглежда, в спорта има много падения, има много качвания, така че за един спортист е наистина много важно как ще тръгне. Тогава вече смятам да си поставям някакви по-големи мечти.- Да се завърна е силно казано. Бих пробвал винаги да скачам и троен (скок), и висок (скок). Да се завърна – със сигурност не, защото смятам, че вече съм по-голям, по-зрял. Вече съм се пренасочил към тази дисциплина, смятам, че там са ми големите успехи при мъжете. Другото ще е може би просто нещо, свързано с развлечение.Здравословно в момента се чувствам добре. Не съм в най-добрата си форма все още, но има време. Смятам, че ако всичко е наред и съм здрав, надявам се да се вкарам в такава.