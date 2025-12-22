, бизнесмен, бивш министър на земеделието, член на управителния съвет и вицепрезидент на БФ Борба, говори предпо време на поклонението пред първия двукратен олимпийски шампион на България, който почина на 18-и декември на 83-годишна възраст."Изпращаме една ярка личност, не просто спортист. Много голяма личност. С каквото и да се е захванал, винаги е бил голям. Той се е родил голям и човек, който може да се самоиронизира и да казва: "Ако не бях станал борец, щях да стана каруцар!". Това показва неговата огромна духовна сила", заяви Вътев пред нашата медия."Имам много спомени с него. Той имаше специално отношение към мене и го е показвал винаги и когато сме се виждали и без събития, и по време на събития. Не ми се иска да цитирам най-яркото, което ми е казвал", добави той.