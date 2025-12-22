Кирил Вътев, бизнесмен, бивш министър на земеделието, член на управителния съвет и вицепрезидент на БФ Борба, говори пред ФОКУС по време на поклонението пред първия двукратен олимпийски шампион на България Боян Радев, който почина на 18-и декември на 83-годишна възраст.
"Изпращаме една ярка личност, не просто спортист. Много голяма личност. С каквото и да се е захванал, винаги е бил голям. Той се е родил голям и човек, който може да се самоиронизира и да казва: "Ако не бях станал борец, щях да стана каруцар!". Това показва неговата огромна духовна сила", заяви Вътев пред нашата медия.
"Имам много спомени с него. Той имаше специално отношение към мене и го е показвал винаги и когато сме се виждали и без събития, и по време на събития. Не ми се иска да цитирам най-яркото, което ми е казвал", добави той.
Кирил Вътев пред ФОКУС за Боян Радев: Изпращаме една ярка личност, не просто спортист
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от категорията
/
Юлияна Янева, номер 1 в борбата ни за тази година пред "Фокус": Радвам се, че постигнах тази мечта
17.12
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.