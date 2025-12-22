Легендата в борбата Георги Мърков пред ФОКУС: Боян Радев бдеше над нас
"Историята на Боян с няколко думи не може да се каже...Голям човек, голям мъж, голям приятел, голям борец, голям характер. Той бдеше над нас. Учеше ни не само в борбата, а и в живота. Аз съм научил много от него и ние заради това му казвахме Учителю!", сподели олимпийският, световен и олимпийски шампион пред нашата медия.
"Имам много спомени с него. Неговите мъдрости бяха неизчерпаеми. Все нещо ще каже, където като мине време се сещаш за тези думи, които е казал.
Заедно живеехме с него, заедно имахме къща на морето и сутрин, когато се събуждаше и ми казваше: "Айде, левак, идвай да пием по едно уиски!
Тъжно ми е, много!", завърши словата си Мърков.
Юлияна Янева, номер 1 в борбата ни за тази година пред "Фокус": Радвам се, че постигнах тази мечта
17.12
17.12
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
