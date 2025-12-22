Сподели Сподели
Волейболната легенда Димитър Златанов, олимпийски вицешампион с България от Игрите в Москва през 1980-а година, говори пред ФОКУС по време на поклонението пред първия двукратен олимпийски шампион на България Боян Радев, който почина на 18-и декември на 83-годишна възраст. 

"Боян беше един от тези, които, както се казва душата на компанията на спортните лагери и винаги времето, което прекарвахе беше прекрасно

Много, много прекасни дни изкарахме на Белмекен. Много пот хвърлихме в тази подготовка. Без нея не могат да бъдат постигнати високи резултати", разкри великият българин за другата ни спортна легенда.

"Прекрасен човек, отличен спортист и голям характер", добави Златанов пред нашата медия.