Волейболната легенда, олимпийски вицешампион с България от Игрите в Москва през 1980-а година, говори предпо време на поклонението пред първия двукратен олимпийски шампион на България, който почина на 18-и декември на 83-годишна възраст."Боян беше един от тези, които, както се казва душата на компанията на спортните лагери и винаги времето, което прекарвахе беше прекрасноМного, много прекасни дни изкарахме на Белмекен. Много пот хвърлихме в тази подготовка. Без нея не могат да бъдат постигнати високи резултати", разкри великият българин за другата ни спортна легенда."Прекрасен човек, отличен спортист и голям характер", добави Златанов пред нашата медия.