Теодор Цветков преплува километри при минусови температури в Русе
"Постижение, което далеч надхвърля рамките на стандартното спортно усилие и отново поставя фокус върху силата на човешкия дух, дисциплината и смисъла зад всяко предизвикателство. Международната асоциация по ледено плуване (IISA) дефинира като маратон плуването на 3 км или повече във вода с температура 5,0°C или по-ниска. Зад тези 3 километра стоят месеци на целенасочена подготовка, усилени тренировки и безкомпромисна отдаденост. Теодор не просто тренира - той влага сърцето си във всичко, което прави. Всяко влизане в ледената вода е осъзнат избор, всяко усилие - крачка към по-голяма цел. Особено значимо е, че това плуване се случва именно в Русе - родният град на Теодор. Там, където започва пътят му, той отново показва, че големите постижения могат да вдъхновяват далеч отвъд границите на града и страната.
За Теодор спортът никога не е бил самоцел. Неговото плуване носи послание – за вярата, за постоянството, за това, че ограниченията съществуват, за да бъдат преодолявани. Той е жив пример, че когато имаш ясна цел, трудностите не спират, а изграждат. Постижения като днешното са силен пример за подражание - особено за младите хора, които имат нужда от вдъхновение и от знанието, че успехът не е въпрос на момент, а на характер, последователност и вътрешна мотивация“, споделя от екипа на ултраплувеца.
