Петкратният победител в Купата на африканските нации Камерун започва днес участието си в надпреварата за 2025-а година. 

"Непобедимите лъвове" се изправят срещу Габон в среща от група "F", където са още тимовете на Мозамбик и трикратния победител Кот д'Ивоар. 

Двубоят Камерун - Габон е от 22:00 часа българско време на стадион "Адгар" в Агадир. За Габон няма да играе мегазвездата Пиер-Емерик Обамеянг, който страда от мускулта контузия. 

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач петкратните първенци на турнира. Коефициентът за техен успех е 2.16, докато този за Габон - 4.00. Равенството е оценено на 2.85.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Камерун е оценен на 2.18, докато евентуален триумф на Габон е със ставка 4.50. Равенството е оценено на 3.05. 

Кот д'Ивоар - Мозамбик играят от 19:30 часа българско време. 

Ето и останалите два двубоя днес: 

от 14:30 часа 

Буркина Фасо - Екваториална Гвинея

от 17:00 часа 

Алжир - Судан