Петкратен победител започва днес поход към нова титла в Купата на африканските нации
"Непобедимите лъвове" се изправят срещу Габон в среща от група "F", където са още тимовете на Мозамбик и трикратния победител Кот д'Ивоар.
Двубоят Камерун - Габон е от 22:00 часа българско време на стадион "Адгар" в Агадир. За Габон няма да играе мегазвездата Пиер-Емерик Обамеянг, който страда от мускулта контузия.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач петкратните първенци на турнира. Коефициентът за техен успех е 2.16, докато този за Габон - 4.00. Равенството е оценено на 2.85.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Камерун е оценен на 2.18, докато евентуален триумф на Габон е със ставка 4.50. Равенството е оценено на 3.05.
Кот д'Ивоар - Мозамбик играят от 19:30 часа българско време.
Ето и останалите два двубоя днес:
от 14:30 часа
Буркина Фасо - Екваториална Гвинея
от 17:00 часа
Алжир - Судан
Мегазрелище в Шампионска лига днес! Реал приема Манчестър Сити в битка за точки и запазване на треньора
10.12
