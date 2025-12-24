Петкратният победител в Купата на африканските нации Камерун започва днес участието си в надпреварата за 2025-а година."Непобедимите лъвове" се изправят срещу Габон в среща от група "F", където са още тимовете на Мозамбик и трикратния победител Кот д'Ивоар.Двубоят Камерун - Габон е от 22:00 часа българско време на стадион "Адгар" в Агадир. За Габон няма да играе мегазвездата, който страда от мускулта контузия.Операторътопределя за фаворит в днешния мач петкратните първенци на турнира. Коефициентът за техен успех е 2.16, докато този за Габон - 4.00. Равенството е оценено на 2.85.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за Камерун е оценен на 2.18, докато евентуален триумф на Габон е със ставка 4.50. Равенството е оценено на 3.05.Кот д'Ивоар - Мозамбик играят от 19:30 часа българско време.Буркина Фасо - Екваториална ГвинеяАлжир - Судан