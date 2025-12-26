Филип Кръстев влезе като резерва при успеха с 2:1 на неговия Оксфорд над изпадналия миналия сезон от Висшата лига на Англия Саутхемптън в среща от 23-и кръг на Чемпиъншип (второто ниво на английския футбол).
Мачът се игра на стадион "Касам" в Оксфорд.
Тейлър Гудръм откри резултата в 23-ата минута, давайки аванс на домакините, но само 6 по-късно Тейлър Харууд-Белис изравни.
Победата за домакините донесе Стенли Майлс в 89-ата минута.
Филип Кръстев се появи в игра в 67-ата минута на мястото на Люк Харис.
С успеха Оксфорд се завърна на победния път. Тимът, който е воден временно от Крейг Шорт, излезе от зоната на изпадащите тимове и вече е 21-и с 22 точки. Саутхемптън са 12-и с 31 пункта.
