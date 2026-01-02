Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Каляри е домакин на Милан в първи мач от италианската Серия "А" за 2026 г. Срещата от 18-и кръг започва в 21:45 часа българско време.

Играчите на Фабио Пизакане заемат 14-а позиция във временното класиране с 18 точки. "Сардинците" спечелиха 2 от последните си 5 шампионатни двубоя, а като домакини имат 2 победи, 3 равенства и 3 загуби при голова разлика 10:12. Последният мач между двата тима в Милано завърши 1:1.

Възпитаниците на Масимилиано Алегри са втори с 35 точки. "Росонерите" спечелиха 4 от последните си 5 мача в Калчото, а като гости имат 4 успеха и 3 равенства при голова разлика 12:5. Милан има три победи в последните си 5 мача с Каляри.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Милан е 1.55, докато този за домакините е 6.33. Равенството е оценено на 4.00.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за гостите е оценен на 1.58, докато евентуален триумф на Каляри е със ставка 6.00. Равенството е оценено на 4.33.