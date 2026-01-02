Димитър Кузманов - Мико беше първият гост в "Неформално с Георги Петков" за 2026-а година.
Малко очаквано, той разкри, че има четири проведени лагера на Белмекен с националните ни отбори по... борба!
"Бях на 17 и реших, че ако искам да получа допълнителна дисциплина и мотивация, няма по-добър вариант от взимане на участие в лагери на националните ни отбори по борба. На Белмекен съм бил със свободняците, с класиците и също така с жените. Имам куп интересни случки там... Спях в стаята на Живко Вангелов, който ни е семеен приятел, а поетапно се запознах с невероятни хора, като Стоян Добрев, Братан Ценов, Иво Ангелов, Елис Гури, Тайбе, Мими, Миглена Селишка и всички други момчета и момичета. Знаех си, че ако успея да издържа на темпото на световни и европейски шампиони, значи ще съм доказал на себе си, че съм не само истински спортист, но и истински мъж. Това е едно от най-правилните решения, които съм взимал в своя живот", признава Мико.
"Самотата е основното препятствие в тениса. Както и номадският начин на живот. Говорих си наскоро и с Цвети Пиронкова, която беше изненадана, че съм играл 32 турнира за годината. Навремето 20-22 се считаше за невероятно постижение.
Известността съпътства спортистите, но за мен най-важното е какво правиш с тази популярност, със спечелените средства, с контактите и постиженията. Ако си ги пазиш само за себе си, няма много смисъл от теб, нали така?", загатна Кузманов.
