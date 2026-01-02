Кечистът Русев обяви голяма новина по празниците!
Пловдивчанинът дори разкри подробности.
Името на школата е KECH Pro Wrestling Academy. Тя ще стартира на 1-ви март, а локацията е Нашвил, Тенеси, където българинът живее. Ще има уроци както за начинаещи кечисти, така и за напреднали, съобщи Миро в социалните мрежи.
Организацията вече има своя страница в социалната мрежа Instagram, която е поддържана от Барняшев.
Може да я видите ТУК.
