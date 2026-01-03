Лидерът Арсенал среща свой кошмар във Висшата лига днес
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: Arsenal FC
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Мачът започва в 19:30 часа българско време на стадион "Виталити" в Борнемут.
Домакините са 15-и в подреждането с актив от 23 точки като се намират в ужасна серия от 10 мача без победа. За последно Борнемут стигна до успех през октомври 2025-а година!
Арсенал са на върха в подреждането с 45 пункта, водейки с 4 на втория Манчестър Сити. "Артилеристите" обаче имат две поредни загуби от днешния си съперник - 2:0 като гост и 1:2 като домакин в двата им мача през миналия сезон.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на гранда от Лондон е 1.50, докато този за Борнемут - 5.75. Равенството е оценено на 4.75.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Арсенал е оценен на 1.52, докато евентуален триумф на Борнемут е със ставка 5.75. Равенството е оценено на 4.75.
Ето и останалите срещи от кръга, които се играят днес:
от 14:30 часа
Астън Вила - Нотингам
от 17:00 часа
Брайтън - Бърнли
Уулвърхямптън - Уест Хям
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.