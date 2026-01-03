Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст.
Ето какво написаха от ръководството на клуба от Добрич в профила на Добруджа в една от социалните мрежи:
Българският футбол загуби една от най-големите си личности.
Напусна ни треньор №1 на България за ХХ век – легендарният Димитър Пенев.
През юли Стратега, извел националния отбор до най-значимия успех в историята ни – четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 г., отбеляза своя 80-годишен юбилей.
Като футболист той оставя дълбока следа в родния футбол – осемкратен шампион на България, носител на Купата на Съветската армия и двукратен Футболист №1 на страната. За националния отбор записва 90 мача и 2 гола.
Треньорската му кариера е белязана от едни от най-ярките моменти във футболната ни история. Като част от треньорския щаб на ЦСКА участва в елиминирането на европейските шампиони Нотингам Форест и Ливърпул и достигането до полуфинал в КЕШ, а по-късно като старши треньор извежда "армейците“ до полуфинал в турнира за КНК.
С националния отбор постига историческия бронзов медал на Мондиал 1994 и води България при първото ѝ участие на Европейско първенство през 1996 г.
Димитър Пенев е обявен за треньор №1 на ХХ век на България, носител е на орден "Стара планина“ – първа степен, и почетен гражданин на София.
От името на целия екип на ПФК Добруджа изказваме най-искрените си съболезнования към близките, семейството и всички, които скърбят за легендарния Димитър Пенев.
Поклон пред светлата му памет.
