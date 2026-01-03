Сподели Сподели
Една от легендите от Мондиал 1994-а - Красимир Балъков скърби за починалния по-рано днес легендарен треньор и футболист Димитър Пенев

Именно под ръководството на Стратега от Мировяне, Бала и компания стигнаха до историческото за българския футбол 4-о място на световно първенство по футбол, 

"Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет за футбола!

Умееше да вижда таланта и да дава път за развитие!

Несравним!

Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол!

Загубата е огромна!", написа Балъков в профила си във Facebook.