Димитър Пенев - Локомотив (София) скърби за смъртта на "Стратега от Мировяне", който напусна днес този свят на 80-годишна възраст.
"България скърби: напусна ни големият Димитър Пенев!
Днес преди обяд тъжна вест покоси цялата футболна общественост – легендата Димитър Пенев си отиде от този свят на 80-годишна възраст.
Юноша на "Локомотив“, Пената влиза в първия отбор през 1962 година, а през 1964-та става шампион на България с червено-черната фланелка. Избран е два пъти за Футболист №1 на България и печели общо още 10 титли и 9 купи на страната като футболист и треньор. С него начело националният отбор на България постига най-големия успех в историята си – 4-то място на Световното първенство в САЩ през 1994 година. Заслужено е награден с приза "Треньор на века“.
"Винаги, когато се прибирам в Мировяне, минавам покрай стадион Локомотив. Не забравям откъде съм тръгнал“, споделя Пенев в свое интервю преди години. И ние никога няма да те забравим, чичо Митко!
"Локомотив“ (София) изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Пенев!", написаха от Локомотив в профила на клуба във Facebook.
Първият клуб на Димитър Пенев: Ние никога няма да те забравим, чичо Митко
