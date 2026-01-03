Димитър Пенев в клубния си профил в една от социалните мрежи.
Легендата на българския футбол си отиде от този свят на 80-годишна възраст.
Ето какво написаха от клуба от Бистрица:
С дълбока скръб ЦСКА съобщава, че ни напусна Димитър Пенев.
Отиде си една от най-големите фигури в историята на ЦСКА и българския футбол – легендата, която олицетворяваше червената фланелка десетилетия наред. Като футболист, треньор, ръководител и символ на клуба, Димитър Пенев остави неизличима следа със своите титли, победи и незабравими европейски вечери с ЦСКА.
С армейците той постигна всичко – многократен шампион и носител на купи, полуфиналист в Европа, а по-късно и треньорът, извел България до най-великия момент в историята ѝ на световното първенство през 1994 година. Името му завинаги ще бъде част от историята на българския футбол.
Поклон пред легендата.
Вечна памет.
