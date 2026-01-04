Шампионът на Англия от миналия сезон Ливърпул гостува днес на намиращия се в страхотна форма тим на Фулъм.Мачът на стадион "Крейвън котидж" в Лондон започва в 17:00 часа българско време.Домакините се намират на 12-а позиция с 27 точки като са в серия от 4 мача без загуба за първенство (3 успеха и 1 равенство). Ливърпул също намират своята форма като в момента са 4-и с 33 пункта. "Мърсисайдци" са в серия от 8 двубоя без поражения във всички турнири.В директните срещи за последно Фулъм спечелиха с 3:2 и то на свой терен. Това се случи през април 2025-а година. Преди това двата отбора финишираха при равен резултат - 2:2 на "Анфийлд".Операторътопределя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на шампионите е 1.92, докато този на лондончани - 3.80. Равенството е оценено на 3.75.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за Ливърпул е оценен на 1.87, докато евентуален триумф на Фулъм е със ставка 4.10. Равенството е оценено на 3.80.