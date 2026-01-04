официално е новият треньор на Добруджа.В треньорската си кариера специалистът е водил националния отбор на България, както и едни от водещите клубове в страната - Левски, Локомотив (София), Ботев (Пловдив), Черно море и Локомотив (Пловдив).Има и сериозен международен опит, натрупан по време на работата му в Китай.В щаба нав Добруджа влизат и помощник треньорите"Пожелаваме успех на новия треньорски екип начело с!“, написаха от ръководството на Добруджа в официалния профил на клуба в една от социалните мрежи.