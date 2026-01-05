Александър Томаш говори специално за ФОКУС за легендата Димитър Пенев.
Той бе сред дошлите на Националния стадион "Васил Левски“ да се сбогуват с иконата на българския футбол Димитър Пенев, който почина на 3 януари на 80-годишна възраст.
"Думите са излишни. Каквото и да кажем, българският футбол загуби един човек, който даде страшно много и като работа, и като поведение - ка. Думите са излишни. Поклон. Човек, който лично на мен ми даде път. Така че лошото е, че се смиряваме само в такива моменти. Той ни научи на много. Така че, трябва да бъдем смирени и да се опитваме всички заедно поне това, което той правеше, да правим всички заедно. Такива хора са загуба.
Дебютирах на 18 години в Лига Европа. Нямах още дебют в "А“ група, Само си спомням, че тогава играхме със Сервет. Титулярният ни ляв защитник Вальо Найденов мисля че получи втори жълт картон. Нямаше кой да играе ляв бек. Беше събрал целия си екип и знаете ли кой игра тогава ляв бек? Най-добрият халф Георги Йорданов-Ламята. 20 минути преди края се обърна и ми каза: "Томанов, айде мойто момче, ти си знаеш!“ Поклон. Нещо велико!"
