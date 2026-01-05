Димитър Евтимов говори специално за ФОКУС за легендата Димитър Пенев.
Стражът, който е бивш играч на ЦСКА, бе сред дошлите на Националния стадион "Васил Левски“ да се сбогуват с легендата на българския футбол Димитър Пенев, който почина на 3 януари на 80-годишна възраст.
"Първо искам да изкажа съболезнования на неговото семейство. Думите не са достатъчни, за да кажа какъв човек бе той – каза Евтимов. - За малко хора може да кажем, че са човек в главно "Ч“, но то бе един от тях. Винаги усмихнат, винаги позитивен. С присъствието си вкарваше настроение в съблекалнята. Цяла България скърби за това, че вече не е сред нас. Към всеки един бе добър. На всеки искаше да обърне внимание, да помогне, да разкаже някоя история. За него всички бяха равни.
Имам много интересни истории с него. Първата, за която веднага се сещам е, когато бяхме в Базел. Имахме мач за Лига Европа, класирахме се. Не играх, но след мача ми каза, че съм играл много добре. Но, това е чичо Митко. Страхотен човек“.
Димитър Евтимов пред ФОКУС: Димитър Пенев бе човек с главно "Ч"
