Христо Стоичков беше един от първите, които пристигнаха на поклонението пред треньор номер 1 на България за XX-и век Димитър Пенев.
Припомняме, че през изминалата събота Стратега почина на 80-годишна възраст.
"Димитър Пенев беше винаги усмихнат и винаги загрижен за нас. Имах щастието да работя много години с него. Научи ме на много неща. До последния ден той беше усмихнат и помагаше на всеки. Само може да си спомняме за него с най-хубавото. Това е животът.
Той направи много футболисти. Искаше да бъдем с неговия характер и да взимаме най-доброто от него. Винаги трябва да обичаш и помагаш, когато си треньор. Това му беше най-голямото му качество. Да помага, да бъде рамо до рамо и да казва това, което мисли. Той още преди мача знаеше какво ще се случи.
Имам много спомени. Никога не ни остави. Винаги се е трудил за нас. Много неща могат да се кажат за него. Днес е труден ден", заяви Христо Стоичков.
Христо Стоичков: Никога не ни остави
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Мартин Петров пред ФОКУС: Димитър Пенев беше добър човек, който не беше мразен от никого - няма червени, няма сини
11:07
Росен Желязков за Димитър Пенев: България загуби една от най-ярките си и обичани личности в спорта
03.01
Георги Блажев за Димитър Пенев: Има хора, които излъчват уют, човещина и едно такова усещане "Всичко ще бъде наред"!
03.01
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.