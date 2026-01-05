бе сред дошлите на Националния стадион "Васил Левски“ да се сбогуват с иконата на българския футбол, който почина на 3 януари на 80-годишна възраст."България загуби един харизматичен човек – каза Радостта на народа за "Фокус“. - Човек, който ще остане в историята, като първия човек, който класира България и станаха четвърти в света. Каквото и да се каже, той беше уникален. Щастлив съм, че съм бил в част от времето, когато той беше треньор. Никога не съм чул лоша дума или нещо да се каже срещу някого.Уникален човек, уникален футболист. Спомените ми не са толкова големи от времето, когато е бил футболист. Като треньор, това бе уникално изживяване да работим заедно. Светъл му път!Имам много и интересни моменти с него. Много обичаше да ми пуши от цигарите. Бог да го прости! Питам го: "Добре, бе. Ти нямаш ли си цигари?“ Той отговаря: "Твоите са по-вкусни“. Това беше той. Винаги усмихнат, лъчезарен, майтапчия. Загубихме един голям човек“.