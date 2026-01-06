Сподели Сподели
Сасуоло е домакин на Ювентус в мач от 19-и кръг на италианската Серия "А". Срещата на ст. "Мапей" започва в 21:45 часа българско време.

Възпитаниците на Фабио Гросо заемат 10-о място във временното класиране с 23 точки. "Неровердите" спечелиха 1 от последните си 5 шампионатни срещи, а като домакини имат 3 победи, 2 равенства и 4 загуби при голова разлика 11:11. Последният мач между двата тима в Торино завърши 3:0.

Момчетата на Лучано Спалети се намират на 4-та позиция с 33 точки. "Бианконерите" спечелиха 3 от последните си 5 двубоя в първенството, а като гости имат 4 победи, 2 равенства и 3 загуби при голова разлика 9:8. "Старата госпожа" има 3 победи в последните си 5 мача със Сасуоло.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Юве е 1.66, докато този за домакините е 5.00. Равенството е оценено на 4.00.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за торинци е оценен на 1.71, докато евентуален триумф на домакините е със ставка 5.00. Равенството е оценено на 3.95.